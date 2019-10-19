Петерис Скудра: «Проиграли ЦСКА из-за мелочей»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

— Неплохой матч получился, абсолютно равный, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Считаю, мы сыграли очень-очень достойно. У нас были свои моменты, хорошие скорости. Качество игры было на хорошем уровне. Проиграли из-за мелочей. С такой командой нельзя подобное допускать. Плохая смена во втором периоде — получили гол на пересменке. Ребята не вывели шайбу из зоны на синей линии — второй гол. Броски надо было блокировать. У нас игроки стоят, смотрят, идет бросок — и получаем гол. Тем не менее мы создавали очень много хороших моментов. Играли очень неплохо с шайбой. В принципе, понравилась игра команды, тем более против такого соперника. В более-менее равной игре все решают мелочи.

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