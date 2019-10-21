Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

— Непростой матч, «Локомотив» — быстрая команда, — приводит пресс-служба КХЛ слова Скудры. — Их молодой напор чувствуется. Мы готовились и выдали неплохой первый период. Во втором пересмотрели нашу игру в большинстве и нам удалось забить. Соперник заставлял нас ошибаться, и ситуация, когда мы играли 3-на- 5 оказалась ключевой. Ребята сражались, благодаря этим полутора минутам мы победили.

У нас один из худших в лиге показателей по игре в большинстве. Думаем, что с этим делать. Сегодня посмотрели и вернули Калинина на большинство. Он отблагодарил нас двумя голами.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика