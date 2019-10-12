Петерис Скудра: «Надо что-то кардинально менять»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча с «Адмиралом» (2:3 Б).

— Для нас очень непростой первый период, нахватали много удалений, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Потом переговорили с ребятами, пошли отыгрываться, но это занимает очень много сил. Опять уже у нас много бросков и времени в зоне атаки — не хватает реализации моментов.

Надо что-то кардинально менять. Потому что по работе, по игре у нас все неплохо, но в уровне мастерства, который есть у команды в данный момент, нужны перемены. Нельзя каждый вечер столько бросать, играть в атаке и не выжимать это в результат на табло. Это самое тяжелое для нас на этом этапе. А так ребята сражались, шли до конца, но по-другому мы и не могли.

Отличная поддержка, болельщики гнали нас вперед. Готовимся к еще одному матчу дома перед выездом.

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