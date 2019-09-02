Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча против «Витязя» (4:2).

- Это был непростой матч для нас, так как знали, насколько хорош соперник, — приводит слова тренера официальный сайт «Трактора». - Видели соперника в предсезонке — команда очень здорово смотрелась, и мы готовились к этому. Первый период начали робко. Противник же играл агрессивнее. Второй период мы провели неплохо — было несколько ключевых моментов, в которых мы не смогли забить. Качество паса — это основная проблема, потому что мы должны начинать атаку и поддерживать ее через среднюю зону. Качество наших передач оставляет желать лучшего. Получается много брака в этом. В таких матчах — нужно забивать в ключевые моменты игры. Сегодня мы не смогли этого сделать, поэтому «Витязь» заслуженно победил.

- Не было Малыхина сегодня в заявке, Бэйлен не доиграл, с чем связано?

- Федя подзаболел вчера, поэтому сегодня не сыграл. Ничего серьезного. Что касается Ника, он получил повреждение, неприятное повреждение. Скажем так, это однозначно не пара игр.

- Петерис, после матча долго общались с командой, был какой-то разбор полетов?

- Нет, совсем не долго. Мы пару моментов обозначили, основных моментов, никакого глубокого анализа. Просто пара моментов, которые на поверхности, сейчас донесли их до ребят. Я думаю, что они сами это прекрасно понимают. Сейчас начинается становление и подготовка к следующему матчу.

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