Петерис Скудра: «Это хоккей, у нас там переломы, сотрясения»

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5).

— «Автомобилист» с победой. Хороший матч провели, много играли в атаке, много бросали. Ребята молодцы, для нашего молодого состава это очень хороший матч. Несмотря на то, что мы проиграли игру, ребята молодцы. Опыт, мастерство противника, конечно, команда противника выжала очень много в атаке. Это решающий момент. Тем не менее, ребята показали очень хороший хоккей, мы этой игрой довольны, несмотря на результат.

— По травмированным кто сможет выйти после перерыва. Интересно ваше мнение, почему столько травм?

— Это хоккей, у нас там переломы, сотрясения. Это игра. Почему так много травм? Ребята отдаются, пассажиров нет. Кто выйдет — посмотрим. Мы надеемся, что Бэйлен выйдет, он в первой игре получил удар. Надеюсь, что и Гика выйдет. Остальные, наверное, попозже.

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