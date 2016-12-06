Петерис Скудра: "Будем надеяться, что "Торпедо" так и продолжит"

Главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика" (4:2) отметил, что переломным моментом встречи стала игра три на четыре во втором периоде. По его словам, команда неуверенно провела заключительную двадцатиминутку, но смогла выстоять.

- Готовились очень серьезно. Не имели права дома проигрывать после прошлой неудачной серии, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Скудры. - Начали хорошо. Переломным моментом была игра три на четыре во втором периоде. У Нижнекамска очень солидное большинство, но мы выстояли. Проскуряков играл очень здорово. Это добавило эмоций, сил, и остаток периода провели хорошо. В третьей двадцатиминутке не доработали, потеряли концентрацию, сразу пошли удаления. А те моменты, которые мы хотели видеть в меньшинстве, банально не доработали. Но я всех хочу поздравить с победой. Сыграли хорошо в атаке, будем надеяться, что так и продолжим.