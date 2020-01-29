Песне «Трус не играет в хоккей» исполнилось 52 года
10:01
ЦСКА в Twitter напомнил о годовщине написания одной из самых известных песен о хоккее — «Трус не играет в хоккей».
Композиция была написана Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку Александры Пахмутовой. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман.
«Трус не играет в хоккей» — 52 года главной песне о хоккее!— ХК ЦСКА Москва (@hccska) January 29, 2020
Песня была написана поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку Александры Пахмутовой.
Первым исполнителем песни стал Вадим Мулерман. pic.twitter.com/btYNrpVnUA
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