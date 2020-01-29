Песне «Трус не играет в хоккей» исполнилось 52 года

ЦСКА в Twitter напомнил о годовщине написания одной из самых известных песен о хоккее — «Трус не играет в хоккей».

Композиция была написана Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку Александры Пахмутовой. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман.