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Песне «Трус не играет в хоккей» исполнилось 52 года

10:01

ЦСКА в Twitter напомнил о годовщине написания одной из самых известных песен о хоккее — «Трус не играет в хоккей».

Композиция была написана Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым на музыку Александры Пахмутовой. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман.

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