Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с призывом на службу хоккеиста сборной России Ивана Федотова. Он подчеркнул, что стране установлена воинская обязанность.

«Здесь не может быть «человеческих» комментариев, здесь есть закон. В законе у нас есть воинская обязанность. Поэтому здесь какие-то эмоциональные комментарии абсолютно неуместны. За деталями прошу обращаться в министерство обороны», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее «СЭ» сообщил, что голкипер в данный момент находится в воинской части номер 56529-3 (ранее ее номер был 59075. — Прим. «СЭ») в Северодвинске — городе в Архангельской области. Там располагается учебный центр ВМФ России, в котором он пробудет до сентября 2022 года. После этого решиться, где Федотов будет проходить службу.

О задержании спортсмена стало известно 1 июля. Его остановили в Санкт-Петербурге представители военкомата.