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8 апреля 2025, 16:07

Песков назвал гипотетической идею возможных матчей между НХЛ и КХЛ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакой конкретики по реализации идеи совместных матчей КХЛ и НХЛ.

«Идея, чисто гипотетическая, была высказана, никакой конкретики пока нет, — цитирует ТАСС представителя Кремля. — Как можно критиковать то, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует. Давайте оставим им эту возможность».

Владимир Путин и&nbsp;Дональд Трамп.Трамп поддержал идею Путина о матче между КХЛ и НХЛ. Он может стать первым за 15 лет для представителей двух лиг

Идея организации матчей между лигами была представлена в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.

Источник: ТАСС
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