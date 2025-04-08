Песков назвал гипотетической идею возможных матчей между НХЛ и КХЛ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет никакой конкретики по реализации идеи совместных матчей КХЛ и НХЛ.

«Идея, чисто гипотетическая, была высказана, никакой конкретики пока нет, — цитирует ТАСС представителя Кремля. — Как можно критиковать то, чего нет. Всегда кто-то что-то критикует. Давайте оставим им эту возможность».

Идея организации матчей между лигами была представлена в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта.