Ротенберг встретился со сценаристом «Слова пацана»: «Впереди нас ждут большие дела»
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что провел встречу со сценаристом сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и франшизы «Лед» Андреем Золотаревым.
«Провели рабочую встречу с Андреем Золотаревым — талантливым сценаристом, чьи работы уже стали знаковыми для современного кино и телевидения. Обсудили новые идеи и проекты на стыке хоккея, культуры и искусства. Подробности пока раскрывать рано, но уверен — впереди нас ждут большие дела», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.
44-летний Ротенберг также является главным тренером сборной «России 25» и членом совета директоров «Динамо». В системе московкого клуба он занимается развитием детско-юношеского и молодежного хоккея.
Источник: https://t.me/rotenberg81/4558
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