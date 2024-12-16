Первый в истории чемпионат КХЛ в формате 3х3 покажут в VK Видео

В четверг, 19 декабря, стартуют матчи регулярного сезона чемпионата КХЛ в формате 3х3 с участием профессиональных клубов.

В новом турнире примут участие восемь команд из трех стран — «Авангард», «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор», а также «Барыс» из Астаны и минское «Динамо».

Чемпионат продлится с декабря 2024 года по июль 2025-го. Сначала команды проведут 24 тура в рамках регулярного сезона, затем 6 лучших коллективов сыграют в суперфинале, который состоит из группового этапа и плей-офф. Финал турнира запланирован на 13 июля 2025 года.

Матчи чемпионата КХЛ 3х3 будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки. Длительность каждого периода составит 7 минут чистого времени, перерыв между периодами будет длиться две минуты.

Зрители смогут посмотреть трансляции матчей в VK Видео — сообщество VK Спорт.