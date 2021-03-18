Первый тренер Толчинского: «Если бы он остался в России в 17 лет, то сейчас был бы как Капризов в НХЛ»

Первый тренер форварда «Авангарда» Сергея Толчинского Сергей Суярков рассказал о развитии карьеры своего воспитанника, который играл под его руководством в школах «Белые Медведи» и ЦСКА.

«В «Красной Армии» было мало тренировок, и они с Зыковым и Задоровым поехали. Потом я уже себя ругал, что не удержал Толчинского здесь. Уверен, что если бы он остался в России, окреп, то мог бы играть в НХЛ на другом уровне. Как Капризов сейчас.

Тренер-тафгай там его загубил, давал ему мало играть. Сергей играл не в тот хоккей, в который должен был играть. С возвращением в Россию тоже было непросто. Непонятно: он в матче со СКА забивает гол и отдает результативную передачу, а в следующем матче остается вне состава ЦСКА".

Сейчас Толчинский занимает второе место в списке лучших бомбардиров Кубка Гагарина: в пяти матчах он набрал 8 (3+5) очков. (Артур Хайруллин)

«Тренер-тафгай загубил наш талант в Америке». Детский наставник — о возрождении яркой карьеры своих воспитанников