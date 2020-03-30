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Первый тренер Овечкина во взрослом «Динамо» рассказал, кто порекомендовал его в команду

14:20
Владимир Семенов. Фото Алексей Иванов
Владимир Семенов. Фото Алексей Иванов
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Первый тренер нападающего Александра Овечкина во взрослом «Динамо» Владимир Семенов рассказал, кто порекомендовал его в первую команду бело-голубых.

— Как 16-летний Овечкин оказался в основе «Динамо»? — спрашиваю Семенова.

— Я был немного знаком с Сашкой, еще когда он играл в динамовской школе за свой год. Видел, как вечерами с ним занимался над техникой катания и владения клюшкой Сашка Мальцев, Александр Николаевич. Это было на футбольной Малой арене стадиона «Динамо», зимой там заливали лед. Они с Мальцевым вдвоем вечерами выходили и работали, а я за этим наблюдал. В главную команду мне Овечкина порекомендовали как раз Мальцев и трехкратный олимпийский чемпион Виталий Семенович Давыдов. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью с Владимиром Семеновым читайте на сайте «СЭ»

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