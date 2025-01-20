Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:13

Первый тренер Овечкина считает, что сын Федорова на льду сильнее отца по характеру

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Старший тренер хоккейной школы «Динамо-2015» Алексей Калинцев считает, что сын трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова Виктор на льду по своему характеру выглядит сильнее отца.

«Виктор кайфует от хоккея, это наше общее с Сергеем мнение. И характер у него такой мужской — если он проиграл какое-то единоборство, то бежит отбирать шайбу. Генетически и походка, и катание передаются от родителей к детям, и по характеру он даже сильнее, чем Сергей», — сказал Калинцев ТАСС.

Он также добавил, что рано говорить об универсализме, как у отца, так как ему только восемь лет исполнится в этом году. Самое главное, что ребенок кайфует от хоккея, его не надо тянуть на веревке на тренировку. Он сам с удовольствием туда бежит, и если ее пропускает, то для него это горе. Сейчас он тренируется с командой на год старше и выглядит не хуже ряда ребят, а некоторых он и посильнее.

55-летний Федоров завершил спортивную карьеру в 2013 году. С 2021 по 2024 год бывший форвард занимал пост главного тренера московского ЦСКА и дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с армейцами.

Источник: ТАСС
Хоккей
Сергей Федоров
Читайте также
Команда Санкт-Петербурга обыграла москвичей на чемпионате России по прыжкам
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и избежать третьей мировой войны
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Сочи» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

КХЛ, расписание и результаты 20 января: «Салават Юлаев» — «Авангард», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 38 10 78
2 ЦСКА 46 27 19 61
3 Динамо М 46 28 18 59
4 Спартак 45 27 18 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 45 18 27 41
11 Сочи 46 14 32 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Автомобилист 46 27 19 60
4 Сал. Юлаев 45 29 16 60
5 Металлург Мг 47 28 19 59
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 46 19 27 45
9 Лада 45 18 27 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 47 11 36 27
12 Барыс 48 10 38 25
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 12:30
Адмирал – Ак Барс
 - : -
20.01 17:00
Трактор – Витязь
 - : -
20.01 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
20.01 19:30
Нефтехимик – Металлург Мг
 - : -
20.01 19:30
Торпедо – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости