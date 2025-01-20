Первый тренер Овечкина считает, что сын Федорова на льду сильнее отца по характеру
Старший тренер хоккейной школы «Динамо-2015» Алексей Калинцев считает, что сын трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова Виктор на льду по своему характеру выглядит сильнее отца.
«Виктор кайфует от хоккея, это наше общее с Сергеем мнение. И характер у него такой мужской — если он проиграл какое-то единоборство, то бежит отбирать шайбу. Генетически и походка, и катание передаются от родителей к детям, и по характеру он даже сильнее, чем Сергей», — сказал Калинцев ТАСС.
Он также добавил, что рано говорить об универсализме, как у отца, так как ему только восемь лет исполнится в этом году. Самое главное, что ребенок кайфует от хоккея, его не надо тянуть на веревке на тренировку. Он сам с удовольствием туда бежит, и если ее пропускает, то для него это горе. Сейчас он тренируется с командой на год старше и выглядит не хуже ряда ребят, а некоторых он и посильнее.
55-летний Федоров завершил спортивную карьеру в 2013 году. С 2021 по 2024 год бывший форвард занимал пост главного тренера московского ЦСКА и дважды выигрывал Кубок Гагарина вместе с армейцами.
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Трактор – Витязь
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