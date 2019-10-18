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Первый тренер Мельничука: «Алексей был готов ловить шайбы голыми руками»

17:19
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Первый тренер голкипера СКА Алексея Мельничука Алексей Петров рассказал о детстве голкипера.

— Особых навыков у него поначалу не было, но присутствовало главное качество для мальчишки — огонь в глазах. Он был готов ловить шайбы голыми руками, без блина и ловушки. Примерно год я ему ставил базовую технику, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Советую ли я ему что-то до сих пор? Если только поддерживаю морально, говорю, что все у него получится. Сами понимаете, то, чему мы его учили в 2007-м году и нынешние вратарские методики сильно поменялись. В СКА сейчас очень сильная бригада вратарей, и я счастлив, что Леша на виду. Это просто замечательно, что в команде появляются местные воспитанники, свои питерские ребята. Ведь болельщику всегда приятно болеть за парней из соседнего двора.

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/18/458033.html

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