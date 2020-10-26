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«Первый раз сыграли в полном составе». Тренер «Куньлуня» — о поражении от ЦСКА

03:25
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Главный тренер «Куньлуня» Алексей Ковалев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3).

— Игра была достаточно интересной, — приводит слова Ковалева официальный сайт КХЛ. — Результат определяла та команда, которая сделает меньше ошибок. Мы ошиблись больше и получили удаления, свое большинство не реализовали. Состав команды сформирован. Мы первый раз сыграли в полном составе.

В третьем периоде у нас начали запаздывать переходы из обороны в атаку. В первом периоде мы делали это быстрее, как только мы начали замедляться, игроки ЦСКА стали читать наши атаки.

Над большинством мы много работаем, как и над меньшинством. В большинстве начали хорошо двигать шайбу. В меньшинстве многое зависит от блокировки шайбы, ребята тоже делают хорошую работу.

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