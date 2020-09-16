Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:2).

— Сегодня мы проделали очень хорошую работу, — приводит слова Лямсы официальный сайт КХЛ. — Я доволен. Первые сорок минут играли умно, так, как мы планировали играть. Если говорить о последних двадцати минутах, то стали на что-то надеется, пытались действовать просто. Извлечем из этого уроки. Однако счет говорит сам за себя — 6:2 в нашу пользу.

— Оцените дебют Александра Алексеева.

— Я думаю, что в будущем он очень сильно нам поможет. У него был достаточно длительный период без игры, однако он большой защитник с отличным катанием. Конечно, он для нас усиление.