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Сегодня, 14:13

Перлини: «Поражение от «Автомобилиста» — это не вопрос старания»

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Спартака» Брендан Перлини подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:3).

«Долгое время счет в игре оставался нулевым. А дальше мы допустили несколько ошибок. Счет 2:2 оставался на табло практически до самого конца. Мы прикладывали все усилия для победы. Поражение от «Автомобилиста» — это не вопрос старания. Просто мы совершили пару ошибок, но это хоккей. Что ж, нам теперь остается только перегруппироваться и как следует подготовиться к следующей игре», — сказал Перлини «РБ Спорт».

После матча с «Автомобилистом» «Спартак» сохранил за собой четвертое место в таблице Западной конференции. У команды Алексея Жамнова 56 очков после 46 игр.

Источник: «РБ Спорт»
Брендан Перлини
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 44 26 18 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Амур – Ак Барс
 5 : 4
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 4 : 2
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 - : -
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СКА – Северсталь
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