Переяслов назначен гендиректором «Амура»

Российский специалист Михаил Переяслов стал генеральным директором «Амура», сообщается на официальном сайте клуба.

59-летний Переяслов выступал за хабаровскую команду с 1986 по 2004 год и является рекордсменом по количеству матчей за клуб (846). В сезоне 2020/21 специалист входил в тренерский штаб «Амура» в качестве тренера по работе с защитниками.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ «Амур» набрал 44 очка в 68 матчах и занял предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф.