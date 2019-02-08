18:24 | Хоккей — КХЛ

"Пересядь с иглы мужского одобрения на спартаковский хоккей". Креативная реклама от "Спартака"

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"Спартак" в своем официальном Твиттере опубликовал провокационную рекламу билетов на заключительные домашние матчи регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые предложили "пересесть с игры мужского одобрения на спартаковский хоккей". 

Слова о пересаживании с иглы, а также внешний дизайн коллажа явно отсылают к свежему скандалу с рекламой одного популярного бренда спортивной атрибутики.

"Спартак" занимает 6-е место в Западной конференции, имея в активе 64 очка. Красно-белые обеспечили себе выход в плей-офф. 

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