Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о переходах молодых талантливых игроков в СКА. Состав питерской команды пополнили вратарь Сергей Иванов из «Металлурга» и нападающий Матвей Мичков из «Локомотива».

— Переходы этих юниоров в возрасте 14-15 лет находятся под юрисдикцией ФХР и происходят по правилам, — цитирует Морозова ТАСС. — Все выплаты школам прописаны правлением ФХР. За каждого выпускника школы получают свою компенсацию. Нас сейчас больше беспокоит отток игроков в Северную Америку до момента окончания спортивной школы. В таком случае российские школы и тренеры уже не получают компенсацию. Получается, что мы готовим своих хоккеистов уже для Северной Америки. Сейчас мы совместно с ФХР и Министерством спорта разрабатываем программы, чтобы выработать механизм, который позволит значительно уменьшить этот отток.