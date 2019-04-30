Корреспондент "СЭ" Игорь Еронко в своей авторской рубрике "Большая двадцатка" рассказал о потенциальном переходе Вячеслава Войнова в "Автомобилист".

– "Автомобилист" действительно сделал предложение Вячеславу Войнову. Контракт на один год – поскольку грядет потолок зарплат, а сам Войнов хочет играть в НХЛ, и его дисквалификация истечет как раз через год. Но все зависит от того, каким будут итоги слушания с независимым арбитром по его делу. Слушание состоялось 29 апреля. Оглашение результатов обычно происходит в течение двух недель. К середине мая будет известно, скостят ли ему срок. Шансы есть. Но если все останется в силе, то "Авто" – предпочтительный для него вариант, при том что есть и другие претенденты, – отметил Еронко.