«Переход в «Авангард» станет новым вызовом для хоккеиста Хохлачева». Крылов об обмене со «Спартаком»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал обмен со «Спартаком», в результате которого состав омского клуба пополнил нападающий Александр Хохлачев. В Москву отправился форвард Сергей Широков.

— Для Хохлачева переход к нам также должен стать новым вызовом в карьере. В свои 26 лет он уже успел поиграть и за океаном, и в топ-клубе КХЛ, завоевать медали молодежных чемпионатов мира со сборной России, — цитирует Крылова ТАСС. — У Хохлачева хорошая статистика в играх за «Спартак» в последнем сезоне, пять очков в серии плей-офф против «Динамо» тому подтверждение. У Хохлачева остается последний год контракта, так что ему точно есть, что доказывать в играх за «Авангард».

Интересно, что в 2015 году права на Александра уже принадлежали «Авангарду», но ни одной игры за наш клуб он тогда не провел, так как выступал в системе «Бостона» в Северной Америке. Будем надеяться, что теперь под руководством Боба Хартли Александр станет одним из лидеров «Авангарда».

Широков останется в Москве, будет играть в хорошей команде под руководством своего любимого тренера Олега Знарка. Сергей всегда принимал новые вызовы, уверен, что этот шаг пойдет ему и его карьере только на пользу. Еще раз хочу выразить Сергею огромную благодарность за то, что он сделал для «Авангарда». Он знает, что всегда может ко мне обратиться за помощью или советом, особенно после завершения своей спортивной карьеры.