Переход Саллинена в рижское «Динамо» может сорваться

Рижское «Динамо» проявляет интерес к нападающему «Брюнеса» Томи Саллинену. Однако игрок пока не получил предложения о контракте.

— Пока ничего не могу сказать, — цитирует агента хоккеиста Томаса Сйогрена Gefle Dagblad. — Предложение может прийти в любой момент. Это нормальная ситуация для контракта.

У 31-летнего игрока еще на год рассчитан договор с «Брюнесом». В контракте есть пункт, что клуб должен отпустить игрока, если тот получит предложение из КХЛ. Однако это опция должна быть активирована до конца этой недели.

В прошедшем сезоне Саллинен провел 52 матча за «Брюнес» и набрал 27 (11+16) очков.