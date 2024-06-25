Канарейкин — о будущем Мичкова в НХЛ: «Филадельфия» поможет ему раскрыть свой талант»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем нападающего Матвея Мичкова после перехода в «Филадельфию».

«Давайте пожелаем Матвею, чтобы он раскрыл себя в клубе НХЛ. Думаю, последние годы в его карьере были сложными. «Филадельфия» видит в нем свое будущее, они рассчитывают, что на нем получится постороить команду, поскольку выбрали его высоко на драфте. У Мичкова хорошие перспективы, все зависит только от него. «Филадельфия» поможет ему раскрыть свой талант», — сказал Канарейкин «СЭ».

Форвард перешел в СКА в 2020 году. Вместе с командой Мичков стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. В ноябре 2021 года он дебютировал в сборной России и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

Прошедший сезон Мичков провел в аренде в «Сочи». Нападающий сыграл 49 матчей, забросил 19 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Софья Грецкая