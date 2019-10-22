«Переход, который мы ждали десять лет». Пяйярви стал игроком «Локомотива»

Шведский форвард Магнус Пяйярви перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.

? Переход, который мы ждали десять лет, состоялся официально — Магнус Пяярви подписал контракт с «Локомотивом» до окончания сезона 2020/21!



? Чемпион мира, первый раунд драфта, почти 500 матчей в НХЛ — да, это всё про него.



Подробности ??https://t.co/ai71zbc372 pic.twitter.com/H3uvo1q9A2 — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) October 22, 2019



— Переход, который мы ждали десять лет, состоялся официально — Магнус Пяярви подписал контракт с «Локомотивом» до окончания сезона-2020/21, — говорится в сообщении. — Чемпион мира, первый раунд драфта, почти 500 матчей в НХЛ — да, это все про него.

28-летний швед ранее выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Оттаву». Чемпион мира-2018 в составе сборной Швеции. В прошлом сезоне он провел 80 матчей за «Оттаву» и набрал 19 (11+8) очков.

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