КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Переход, который мы ждали десять лет». Пяйярви стал игроком «Локомотива»

10:13
Теги:

Шведский форвард Магнус Пяйярви перешел в «Локомотив», сообщает пресс-служба клуба.


— Переход, который мы ждали десять лет, состоялся официально — Магнус Пяярви подписал контракт с «Локомотивом» до окончания сезона-2020/21, — говорится в сообщении. —  Чемпион мира, первый раунд драфта, почти 500 матчей в НХЛ — да, это все про него.

28-летний швед ранее выступал за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Оттаву». Чемпион мира-2018 в составе сборной Швеции. В прошлом сезоне он провел 80 матчей за «Оттаву» и набрал 19 (11+8) очков.

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

http://hclokomotiv.ru/article.asp?id=Magnus-Pjajarvi-v-Lokomotive-6927

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир