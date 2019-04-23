Переговоры с новым главным тренером "Ак Барса" вышли на финальную стадию

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов рассказал о переговорах с будущим главным тренером. По его словам, они вышли на финальную стадию. Напомним, что 11 апреля этот пост покинул Зинэтула Билялетдинов.

– Мы знаем о беспокойстве наших болельщиков за будущее команды, поэтому хотим сообщить, что переговоры с будущим главным тренером вышли на финальную стадию, – цитирует Якубова официальный сайт клуба. - Это ответственный и важный вопрос, с которым клуб не сталкивался долгое время, поэтому выбор должен быть взвешенным, с учётом всех интересов "Ак Барса".