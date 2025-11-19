Хоккей
Сегодня, 14:08

Переговоры «Динамо» о продлении контрактов Уила, Ильенко и Адамчука остановлены после отставки Кудашова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея

Как стало известно «СЭ», в «Динамо» хотят продлить контракт с Кириллом Адамчуком, Джорданом Уилом и Артемом Ильенко, но на данный момент все переговоры на паузе.

Приостановка переговоров связана с отставкой главного тренера Алексея Кудашова.

31-летний Адамчук в текущем сезоне сыграл за «Динамо» 27 матчей и набрал 5 (2+3) очков. Защитник выступает за бело-голубых с 2024 года.

Нападающий Уил, играющий за московский клуб с 2022-го, в этом сезоне провел 27 матчей и набрал 22 (6+16) очка.

На счету 29-летнего Ильенко в FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 27 игр и 8 (5+3) очков. Форвард является игроком «Динамо» с 2023 года.

Артем Ильенко
Джордан Уил
Кирилл Адамчук
ХК Динамо (Москва)
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
