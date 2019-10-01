Передача Дацюка помогла «Автомобилисту» прервать серию поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.

«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений подряд и вернулся на первое место в Восточной конференции.

Отметим, что в этой игре нападающий Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в клуб из Екатеринбурга. На счету 41-летнего форварда голевая передача.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Вишневский — 1 (Кучерявенко), 5:10 — 1:0. Секстон — 4 (Холланд), 18:06 — 2:0. Коваленко — 2 (бол., Крунвалль, Апальков), 34:50 — 2:1. Доус — 6 (бол., Дацюк, Мэйсек), 45:25 — 3:1. Василевский — 3 (Белоусов, Холланд), 57:56 — 4:1.

Вратари: Коварж — Лазушин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+12+8) — 42 (14+15+13).

Судьи: Рогачев, Щенев.

1 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5545 зрителей.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков