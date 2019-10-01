Передача Дацюка помогла «Автомобилисту» прервать серию поражений
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу со счетом 4:1.
«Автомобилист» прервал серию из четырех поражений подряд и вернулся на первое место в Восточной конференции.
Отметим, что в этой игре нападающий Павел Дацюк набрал первое очко после возвращения в клуб из Екатеринбурга. На счету 41-летнего форварда голевая передача.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы: Вишневский — 1 (Кучерявенко), 5:10 — 1:0. Секстон — 4 (Холланд), 18:06 — 2:0. Коваленко — 2 (бол., Крунвалль, Апальков), 34:50 — 2:1. Доус — 6 (бол., Дацюк, Мэйсек), 45:25 — 3:1. Василевский — 3 (Белоусов, Холланд), 57:56 — 4:1.
Вратари: Коварж — Лазушин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+12+8) — 42 (14+15+13).
Судьи: Рогачев, Щенев.
1 октября. Екатеринбург. КРК «Уралец». 5545 зрителей.
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