«Перед нападающими создается чувство миража». Экс-вратарь сборной СССР Самойлов разобрал игру Метсолы

Олимпийский чемпион, известный в прошлом вратарь сборной СССР, экс-тренер сборной Латвии и новокузнецкого «Металлурга» Виталий Самойлов 15 марта в интервью «СЭ» проанализировал игру голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы.

«Метсола раскусил нападающих российских клубов и их комбинационный хоккей Когда идет атака с ходу, перед нападающими создается чувство миража: кажется, что за Юхой не видно ворот. Он выкатывается далеко и начинает ловить ритм атаки. По мере приближения нападающего он постепенно откатывается. Тогда игрок с шайбой начинает искать передачей дальнего, то и это Метсола тоже учитывает», — отметил Самойлов.

«Он как бы подпускает игрока ближе — его стойка становится ниже, при этом плечи он оставляет высоко. То есть сгибается в ногах, но, чтобы закрыть верх, играет с прямой спиной, раздвигая ноги в широкой стойке. Метсола хорошо толкается с обеих ног. Поэтому, если нападающий накатывается справа или слева, он читает ситуацию: остается с ближним, но мыслями уже выкатывается на дальнего. Причем перемещается не на два колена, как это модно сейчас, а с вытянутой ногой в сторону, что редко увидишь у современных вратарей», — заявил тренер.

В нынешнем сезоне Кубка Гагарина 32-летний финн провел провел пять матчей, четыре из которых, — победные. Процент отраженных бросков — 94,9.

(Михаил Скрыль)

Разобрали лучшего вратаря КХЛ: он невысокий, но идеально читает игру