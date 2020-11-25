Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с известным тренером Майком Пелино.

Соглашение с 61-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2020/21.

Пелино ранее уже работал в «Металлурге», с 2013 по 2018 год занимая должность ассистента главного тренера. Вместе с командой из Магнитогорска он дважды (в 2014 и 2016 годах) выигрывал Кубок Гагарина. В сезоне-2019/2020 Пелино работал в ярославском «Локомотиве», после чего улетел на родину, где вместе с супругой переболел коронавирусом.