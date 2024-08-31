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Сегодня, 18:31

Пелагея подала в суд на Телегина из-за особняка стоимостью в 110 миллионов рублей

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Пелагея и Иван Телегин.
Фото Соцсети

Певица Пелагея подала новый иск в суд на российского хоккеиста Ивана Телегина, утверждает Telegram-канал Super.ru.

Поводом стал московский особняк, приобретенный бывшими супругами еще во время брака. Его стоимостью в настоящее время оценивается в 110 миллионов рублей. Пелагея считает, что доля спортсмена в доме неправильно оценена при разводе. При этом Телегин не исполняет решение суда о разделе имущества. Отмечается, что хоккеист не платит за коммунальные услуги и не помогает при прочих расходах за содержание недвижимости.

Ранее Пелагея через суд добилась отмены запрета на выезд своей дочери Таисии за границу, который наложил Телегин.

Телегин и Пелагея поженились 16 июня 2016 года, а развелись в декабре 2020-го. Никулинский суд обязал хоккеиста выплачивать алименты в размере 25 процентов от его дохода.

Источник: Telegram-канал Super.ru
Иван Телегин
Хоккей
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