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Пелагея подала на развод с Телегиным

08:20
Иван Телегин, Таисия и Пелагея. Фото Instagram.
Иван Телегин, Таисия и Пелагея. Фото Instagram.
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Российская певица Пелагея подала на развод с форвардом ЦСКА Иваном Телегиным, сообщает «СтарХит».

Сообщается, что 33-летняя исполнительница вчера официально подала заявление на развод.

В декабре 2019-го стало известно, что Телегин и Пелагея расстались. Пара состояла в браке с 2016 года, у них есть общая дочь Таисия. Месяц назад Пелагея сообщила, что они все еще состоят в браке. «Иван — пока еще муж, мы не в разводе», — сказала она.

В ближайшее время будет назначена дата первого заседания по бракоразводному процессу 28-летнего хоккеиста.

Дополнительная информация:

https://www.starhit.ru/eksklusiv/pelageya-podala-na-razvod-s-ivanom-teleginyim-212480/

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