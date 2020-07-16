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«Пелагея оградила Ивана в общении с ребенком». Адвокат Телегина рассказала, что хоккеисту не дают увидеть дочь

14:40
Пелагея и Иван Телегин. Фото Instagram
Пелагея и Иван Телегин. Фото Instagram
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Адвокат Ивана Телегина Ирина Петрова рассказала о бракоразводном процессе хоккеиста с певицей Пелагеей и отметила, что бывшая супруга форварда ЦСКА не дает ему увидеть дочь.

— Мы хотим опровергнуть информацию о том, что Иван в настоящее время не помогает дочери и полностью устранился от ее воспитания. Иван трепетно относится к ребенку и очень переживает, что не может видеть ее так часто, как хотелось бы, поскольку в настоящее время Пелагея заняла позицию — оградить Ивана в общении с ребенком. (Отдел хоккея)

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