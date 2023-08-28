Педан считает, что СКА должен взять Кубок Гагарина в этом году
Защитник СКА Андрей Педан в день презентации команды перед началом сезона-2023/24 оценил подготовку армейцев к старту чемпионата, а также рассказал, что нужно СКА для победы в Кубке Гагарина.
«Отличная предсезонка, тяжелая. Рабочая атмосфера. Эмоции? Да их особо и нет, когда столько нагрузки. Ожидания? Самые высокие. Должны выигрывать каждую игру и самое основное — взять кубок в этом году. Все соперники готовятся на СКА на 100 процентов, и если раньше в этих турнирах была какая-то раскачка, то здесь уже можно было сравнить с игрой в регулярном чемпионате — все команды играли в оптимальных составах, и уже в такой, не летний хоккей, а более ответственный. Все достойно играли. Уровень турнира — очень высокий. Думаю, нам ничего не надо менять. У нас есть система, которой мы придерживаемся. Надо просто где-то индивидуальные моменты подкрутить и играть на пользу команде, тогда и проблем не будет. В этом году у нас сильный состав, отличный коллектив. Надо набрать ход в регулярке, и в плей-офф уже отталкиваться от своей игры, а не смотреть на соперников. У нас хороший коллектив, в него легко влиться. Все ребята чувствуют себя комфортно», — приводит слова Педан «Спорт День за Днем».
В прошлом сезоне двукратный обладатель Кубка Гагарина СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю трофея ЦСКА.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
|0
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
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|Авангард
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|2
|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
|0
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|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
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|0
|0
|7
|Лада
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|0
|8
|Металлург
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|0
|9
|Нефтехимик
|0
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|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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