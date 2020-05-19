Педан считает, что раздевалка «Ванкувера» не дотягивает до казанской

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан рассказал, почему продлил контракт с клубом. Он был ограниченно свободным агентом.

— Да и я сам изначально хотел остаться в Казани, — цитируют Педана «Известия». — Поэтому мы с клубом довольно быстро пришли к решению о продлении контракта.

В первом сезоне в Казани я не понимал всей кухни КХЛ. Во втором уже осознавал, где, что и как. Считаю, что больше адаптировался в лиге. Сезон был неплохой, но мог быть лучше, если бы не травмы, из-за которых пропустил около двух месяцев в регулярном чемпионате. Но прошедший розыгрыш был интересен и в том плане, что условия у команды стали лучше. Взять ту же раздевалку на арене в Казани. Даже в НХЛ на некоторых стадионах уровень ниже.

В чём ее особенности? Да во всем — интерьер, дизайн, комфорт. Все детали продуманы очень грамотно. В НХЛ у «Ванкувера» была классная раздевалка, когда я там играл. Но даже она недотягивает до казанской. Ты можешь прийти за два часа до тренировки и найдешь чем заняться. Сходишь замотать клюшки, подготовишь форму, позанимаешься в тренажёрном зале. Потом есть зона отдыха, где можешь посидеть, попить кофе. Не хочется побыстрее покинуть раздевалку.