Педан: «Нужно было после забитого гола продолжать играть в свой хоккей, это ключевая вещь»

Защитник «Витязя» Руслан Педан прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Матч был ответственный и в каких-то моментах, наверное, мы сыграли неправильно. Нужно учиться делать простые, правильные вещи, которые должны дать результат. Надо извлечь урок. Нам нужно было после забитого гола продолжать играть в свой хоккей, это ключевая вещь. Не пытаться удерживать преимущество, а придерживаться той игры, которая давала нам результат. А после забитого соперником гола нужно сыграть спокойно и уверенно, без мандража, короткую смену, чтобы снять накал. Где-то у нас этого не получилось. Завтра, наверное, не будем кататься перед игрой, потому что времени на восстановление совсем мало. Разберем видео и будем готовиться в обычном режиме?», — цитирует пресс-служба КХЛ Завьялова.

«Трактор» набрал 5 очков и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Витязь» находится на 11-й строчке в Западной конференции (2 очка).