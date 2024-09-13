Педан — о поражении от «Трактора»: «Отлично действовал Фукале»

Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:3).

«Очень благодарен клубу за то, как мне помогали в процессе восстановления. В СКА прекрасные специалисты, как в медицинском корпусе, так и в тренерском. Возможно даже лучшие в мире. Жаль, что не получилось выиграть. Это был наш первый домашний матч. Отлично действовал Фукале. Нам есть над чем работать, будем готовиться дальше». — приводит слова Педана официальный сайт КХЛ.

В первых четырех матчах нового сезона СКА одержал только одну победу и с 3 очками занимает 9-е место в Западной конференции.