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Сегодня, 07:19

Педан — о поражении от «Трактора»: «Отлично действовал Фукале»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник СКА Андрей Педан прокомментировал поражение в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (0:3).

«Очень благодарен клубу за то, как мне помогали в процессе восстановления. В СКА прекрасные специалисты, как в медицинском корпусе, так и в тренерском. Возможно даже лучшие в мире. Жаль, что не получилось выиграть. Это был наш первый домашний матч. Отлично действовал Фукале. Нам есть над чем работать, будем готовиться дальше». — приводит слова Педана официальный сайт КХЛ.

В первых четырех матчах нового сезона СКА одержал только одну победу и с 3 очками занимает 9-е место в Западной конференции.

Источник: Сайт КХЛ
Андрей Педан
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
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