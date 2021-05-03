Педан близок к подписанию контракта с московским «Динамо»
11:18
Как стало известно «СЭ», защитник Андрей Педан близок к подписанию контракта с московским «Динамо».
Ранее сообщалось о том, что казанский клуб отпустит Педана без компенсации.
27-летний хоккеист в минувшем сезоне набрал 17 (6+11) очков в 52 встречах регулярного чемпионата КХЛ, а также отметился тремя (1+2) баллами в 14 играх плей-офф. В КХЛ за казанцев он выступает с 2018 года, до этого всю карьеру провел в Северной Америке.
(Михаил Зислис)
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