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Пайгин подписал контракт с «Торпедо»

12:18
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Серебряный призер молодежного чемпионата мира, участник Матча звезд КХЛ и игрок Олимпийской сборной России Зият Пайгин пополнил линию обороны «Торпедо», сообщает сайт клуба.

В августе 2020 года Пайгин покинул «Локомотив», расторгнув контракт с ярославцами. При этом защитник перешел в «Локо» лишь в мае.

В минувшем сезоне Пайгин выступал за «Нефтехимик». Он провел за нижнекамский клуб 56 матчей и набрал 12 (5+7) очков. В четырех матчах плей-офф Пайгин результативными действиями не отметился.

Дополнительная информация:

http://www.hctorpedo.ru/16386-zijat-pajgin-novobronec-torpedo.html

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