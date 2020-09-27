Пайгин подписал контракт с «Торпедо»
12:18
Серебряный призер молодежного чемпионата мира, участник Матча звезд КХЛ и игрок Олимпийской сборной России Зият Пайгин пополнил линию обороны «Торпедо», сообщает сайт клуба.
В августе 2020 года Пайгин покинул «Локомотив», расторгнув контракт с ярославцами. При этом защитник перешел в «Локо» лишь в мае.
В минувшем сезоне Пайгин выступал за «Нефтехимик». Он провел за нижнекамский клуб 56 матчей и набрал 12 (5+7) очков. В четырех матчах плей-офф Пайгин результативными действиями не отметился.
Дополнительная информация:
http://www.hctorpedo.ru/16386-zijat-pajgin-novobronec-torpedo.html
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