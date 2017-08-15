Павел Зубов: "С "Магниткой" была задача "терпеть!"

Главный тренер "Сибири" Павел Зубов после поражения от магнитогорского "Металлурга" (2:0) в матче Мемориала Ромазана отметил, что игроки были вялые из-за частых матчей. Специалист подчеркнул, что по-прежнему команда в поисках оптимальной системы игры, а также объяснил перестановки по сравнению с прошлым матчем.

– Все знают, что у нас идет становление команды, обновившейся наполовину, – сказал Зубов. – Мы работаем над созданием системы, которая должна приносить успех в сезоне. Каждая игра, независимо от того с кем мы играем и в каком составе, для нас это шаг вперед. Вторая игра за два дня накладывает свой отпечаток, ребята вышли немного вялые. Настраивались так, что к каждому сопернику надо относиться уважительно, но не бояться. Сумели достучаться до ребят в третьем периоде. Два меньшинства выстояли. Забили, дотерпели. Сегодня такая была задача: "Терпеть!". Спасибо ребятам.

– Второй матч подряд вы играете схожим составом, и есть несколько удивительных решений: разбили шведов по тройкам, Санникова поставили в центр и не играл Сигарев. Объясните их.

– Идет притирка состава, нам экспериментировать уже некогда. Поменяли еще Бирюкова на Наумова. У Сигарева есть проблемы со здоровьем. Парень талантливый, все в его руках, но он должен сам за себя взяться. Санников в центре играл еще при Квартальнове. Мы ищем сочетания. (Юрий ШИРИНКИН) ​