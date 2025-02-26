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Зубов назвал причины поражения «Лады» от «Салавата Юлаева»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Хорошо начали, повели в счете 2:0, могли третий забивать, но, каким-то образом шайба там не зашла. К сожалению, до перерыва пропустили ненужный гол, который можно было легко ликвидировать с нашей стороны. Если бы при 2:0 ушли на перерыв, наверное, нам было бы полегче. Третий период уже шел до гола. И Уфа, и мы терпели. К сожалению, ненужные удаления на последних минутах привели к плачевному результату», — цитирует пресс-служба лиги Зубова.

«Лада» с 46 очками в 58 матчах идет на 10-м месте в Восточной конференции. «Салават Юлаев» располагается на третьей строчке — 77 очков в 59 играх.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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Павел Зубов
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