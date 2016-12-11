18:51 11 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Павел Варфоломеев: "При Разине "Югра" играет активней, но не так просто перейти на новый стиль"

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Нападающий "Югры" Павел Варфоломеев после поражения от "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата КХЛ (0:1) отметил, что игроки еще не привыкли к стилю игры, который проповедует новый главный тренер Андрей Разин. В текущем сезоне Варфоломеев набрал 18 (11+7) очков в 28 матчах чемпионата.

– Тяжело было перестроиться сразу с одной игровой тактики на другую, – цитирует сайт "Югры" Варфоломеева. – Эта игра была более активная и контактная. Поэтому не так просто перейти, нужно какое-то время, чтобы поменять наш стиль игры. Но, как всегда, нам не хватило хладнокровия в завершении атак и забитых голов. Эта наша главная проблема, будем ее решать.

 

Дополнительная информация

http://www.ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1884

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