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Павел Шэн подписал однолетний контракт с «Сочи»

20:23
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Нападающий Павел Шэн вернулся в «Сочи», информирует официальный сайт клуба. Форвард подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.

Форвард уже выступал за «Сочи» в минувшем сезоне. После шести матчей в свитере «леопардов», Шэн принял решение отправится за океан и продолжить карьеру в системе «Бостона».

21-летний форвард был выбран «Бостоном» на драфте-2018 под общим 212-м номером.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=10608

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