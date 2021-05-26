Павел Шэн подписал однолетний контракт с «Сочи»

Нападающий Павел Шэн вернулся в «Сочи», информирует официальный сайт клуба. Форвард подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.

Форвард уже выступал за «Сочи» в минувшем сезоне. После шести матчей в свитере «леопардов», Шэн принял решение отправится за океан и продолжить карьеру в системе «Бостона».

21-летний форвард был выбран «Бостоном» на драфте-2018 под общим 212-м номером.