Павел Шэн подписал однолетний контракт с «Сочи»
20:23
Нападающий Павел Шэн вернулся в «Сочи», информирует официальный сайт клуба. Форвард подписал двусторонний контракт сроком на один сезон.
Форвард уже выступал за «Сочи» в минувшем сезоне. После шести матчей в свитере «леопардов», Шэн принял решение отправится за океан и продолжить карьеру в системе «Бостона».
21-летний форвард был выбран «Бостоном» на драфте-2018 под общим 212-м номером.
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