Порядин — о следующем сезоне: «Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин уверен, что его команда выйдет в плей-офф КХЛ в следующем сезоне.

«Каждый сезон мы видим, что ход плей-офф несколько меняется. В этом году все так упорно играли в первом раунде, не было явных аутсайдеров. Я считаю, что мы с «Ак Барсом» играли на равных, но нам немного не хватило, поэтому каждый сезон — это новая страничка. Выход в плей-офф в «Спартаке» даже не будет обсуждаться, надо играть и выходить туда, а мне нужно выходить и доказывать, что меня не зря пригласили в команду», — приводит слова Порядина ТАСС.

2 мая пресс-служба «Спартака» объявила о переходе Порядина из нижнекамского «Нефтехимика».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице «Запада» и не вышел в плей-офф.