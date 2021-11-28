Павел Порядин: «С трибун или со скамейки, конечно, все смотрится легко»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 Б).

— Получился энергозатратный матч, отдали все силы. Где-то недотерпели, будем разбираться. У нас были моменты, чтобы забить третий гол. Хорошие эмоции, накал — думаю, этот матч можно занести себе в копилку.

— Ваш игрок бросил по пустым воротам и не попал, допустив проброс. Если бы он просто вывел шайбу из зоны, у соперника не было бы шанса.

— С трибун или со скамейки, конечно, все смотрится легко — думаешь, я сделал бы по-другому. Если бы попал, не было бы вопросов к нему. Мы должны пройти через эти ошибки, винить никого не надо — у нас еще много игр впереди. Следующая игра — тоже с хорошим соперником («Авангард» — прим. «СЭ»).

— В этом сезоне команда стала играть увереннее, это заметно. В чем главная причина?

— Когда команда побеждает, вырабатывается дух победителя. После серии из нескольких побед выходишь на следующие матчи окрыленным. Тренеры готовят нас хорошо, разбираем соперников, плюс у нас дружный коллектив.