Порядин — о неудачном старте сезона: «Не нужно сильно закапываться в себе»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы над «Трактором» (6:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Лучшая игра в сезоне для вас. Что произошло?

— Конечно, где-то потерял свою игру. Пытался найти моменты. Давно играю, но иногда теряю нить. Я не был доволен собой. Семья и близкие поддерживали меня. Тренерский штаб общался со мной, но выйти из ситуации я мог только сам. Еще ничего не сделано. Сегодня было хорошее настроение и вера в себя. Когда она есть, то ты чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе.

Порядин в этом матче набрал 4 (2+2) очка.