19 марта, 15:18

Погребняк хочет поучаствовать в матче между командами КХЛ и НХЛ: «Готов позвать Аршавина и Жиркова, мы только за»

Погребняк хочет поучаствовать в матче между командами КХЛ и НХЛ

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч между командами КХЛ и НХЛ.

— Насколько интересен вам этот матч?

— Мне было бы интересно в этом поучаствовать.

— Даже поучаствовать?

— Конечно, я что, просто так хоккеем занимаюсь?

— То есть вышли бы вместе с нашими игроками КХЛ?

— Конечно.

— Готовы ли позвать Аршавина и Жиркова?

— Главное, чтобы меня позвали. Я шучу. Конечно, мы только за. Любой микс хоккея и футбола — мы участвуем.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Абустин

Павел Погребняк
КХЛ
НХЛ
  • prosvet81

    на СВО не хотел он поучаствовать? мне вот интересно как к этому матчу отнесутся те, чьих сослуживцев американским оружием клали 3 года ...сука раздвинули ноги моментом как почуяли послабления...тока за них платить придется один уй и никто вам визы на лазурный берег Ниццы в ближайшие лет 15 не даст

    19.03.2025

  • Андрей Андрей

    А что на счет этого скажут Кока и Мама, а также папа Киря?

    19.03.2025

  • AleSSio87

    давайте давайте! в рамку ещё Конифеева поставить, чтобы ему шайбой в лоб закатали, а Петушавина и Шнуркова выпустить, чтобы их как гавно по лопате размазали по бортам - никто не заметит таких потерь

    19.03.2025

  • Бен Ричардс

    Посмотрел сегодня новости в Интернете. Похоже нигде в мире кроме СЭ не обсуждают матчи между игроками НХЛ и КХЛ.

    19.03.2025

  • Максим Черный

    жестко его "таращит"....

    19.03.2025

  • baduga-0401

    Клоунада.

    19.03.2025

  • Т80БВМ

    А редакция "СЭ" во главе с автором, господином Абустиным не собираются "в этом поучаствовать"?

    19.03.2025

  • Andrey Matovetsky

    Какая то ересь . Та кто вам его делать будет ну полная хрень

    19.03.2025

    Прощание с экс-капитаном «Автомобилиста» Малыхиным состоится 21 марта
