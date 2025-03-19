Погребняк хочет поучаствовать в матче между командами КХЛ и НХЛ: «Готов позвать Аршавина и Жиркова, мы только за»

Погребняк хочет поучаствовать в матче между командами КХЛ и НХЛ

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный матч между командами КХЛ и НХЛ.

— Насколько интересен вам этот матч?

— Мне было бы интересно в этом поучаствовать.

— Даже поучаствовать?

— Конечно, я что, просто так хоккеем занимаюсь?

— То есть вышли бы вместе с нашими игроками КХЛ?

— Конечно.

— Готовы ли позвать Аршавина и Жиркова?

— Главное, чтобы меня позвали. Я шучу. Конечно, мы только за. Любой микс хоккея и футбола — мы участвуем.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина организовать в США и России матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Абустин