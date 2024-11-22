Мойсевич: «Уверен, что Серебряков покажет себя в «Авангарде»

Вратарь СКА Павел Мойсевич прокомментировал обмен голкипера Никиты Серебрякова из петербургского клуба в омский «Авангард».

«Конкуренция это всегда хорошо. Хорошо, когда много вратарей. Есть куда стремиться. Больше тренируешься. Появляется возможность для роста. Все через работу. Кто будет играть, тот будет играть.

Как отреагировали на уход Серебрякова из СКА? Это хоккей. Такое бывает. Я пожелал Никите успехов в новом клубе. Уверен, что он покажет себя», — цитирует «ВсеПроСпорт» Мойсевича.

Серебряков был признан лучшим вратарем КХЛ сезона-2022/23. В этом сезоне он провел за СКА пять матчей, последний — 5 октября.