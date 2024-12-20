Вратарь СКА Мойсевич — о победе над «Торпедо»: «Мы всю игру доминировали, перебросали их как минимум в два раза»
Вратарь СКА Павел Мойсевич в интервью «СЭ» прокомментировал итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:4).
— Обе команды играли в атакующий хоккей, — начал Мойсевич. — СКА и «Торпедо» — два лидера по заброшенным шайбам во всей лиге. В принципе такой игры и можно было ожидать, что будет много контратак, будет много голов. Для болельщиков это, конечно, всегда праздник, что много голов, интересный хоккей. А для вратарей это, само собой, неприятно.
— Наверное, особенно неприятно было пропустить четыре шайбы при небольшом количестве бросков. Каково было находиться в такой ситуации?
— Конечно, неприятно попадать в такую ситуацию. Но ничего страшного не случилось — отыграли, выиграли игру. Там Заврага (Егор Заврагин. — Прим. «СЭ») в конце игры потащил. Все хорошо. После игры ничего еще не разбирали. На свежую голову соберемся с тренерами вратарей, посмотрим голы, обсудим, где и как можно было бы лучше сыграть. И будем улучшать моменты.
— СКА установил итоговый, победный счет тремя заброшенными шайбами подряд после 30 минут игры. В этот отрезок удалось дожать «Торпедо» и найти ключи к их обороне?
— Да мы не по отрезкам, я бы сказал, а всю игру играли, доминировали. Да, пропустили, но перебросали их как минимум в два раза. Пацаны забили много голов — отлично. Хорошо, что забили так много, — сказал Мойсевич «СЭ».
После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков.
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